Suriyeli ve İranlı Öğrencilerin Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Adıyaman Umut Geçici Eğitim Merkezi görevlileri ile Suriyeli ve İranlı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Eğitim merkezi tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Suriyeli ve İranlı öğrenciler tarafından Türkçe, İstiklal Marşı, şiirler, şarkılar ve bir birinden güzel gösteriler gerçekleştirildi. Öğrenci velileri ve okul öğretmenleri tarafından zaman zaman ayakta alkışlanan Suriyeli ve İranlı öğrenciler izleyicileri tarafından büyük ilgi topladı. Adıyaman Umut Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü İbrahim Halil Fırat, yaşanan savaşlardan kaçarak Adıyaman'a yerleşen Suriyeli ve İranlı öğrencilerin yaşadıkları kötü anıları unutturmak amacıyla eğitimin yanında sosyal aktivitelere de büyük önem verdiklerini söyledi.

Koordinatör Fırat, "Zaman zaman sosyal etkinlikler yaparak deşarj olmalarını istedik. Bizde okul çapında hazırladığımız programı velilerimizin de isteği üzerine burada sergiledik. Hakikatten gördüğünüz gibi çok yoğun da bir ilgi var. Bütün velilerimiz şuanda katılmış durumda. Onların acıları ve sıkıntılarını unutturmak için eğitimin yanında sosyal faaliyetleri artırmanın düşüncesindeyiz, hedefimiz budur" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Umut Geçici Eğitim Merkezi Öğretmenlerinden Habib Turan ise, "Programımızın amacı Suriye ve İran uyruklu öğrencilerimize Türkçe öğretmek ve Türkçe öğretmenin sevincini yaşamak için programlar düzenlemektir. Bu amaçla programlar düzenledik. Amacımız öğrencilerin Türkiye'ye karşı daha güzel daha hoş ve daha neşeli bir şekilde bakmasını sağlamaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN