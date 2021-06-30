Son Dakika | Suriyeli uyuşturucu çetesine jandarma darbesi
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Son Dakika | Suriyeli uyuşturucu çetesine jandarma darbesi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... JANDARMA ekipleri Suriye uyruklu M.E. liderliğindeki uyuşturucu çetesinin kullandığı iş yeri ve evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

JANDARMA ekipleri Suriye uyruklu M.E. liderliğindeki uyuşturucu çetesinin kullandığı iş yeri ve evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. M.E.'nin de içinde olduğu 5 kişi gözaltına alınırken 22 bin uyuşturucu hap, 8 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde; İstanbul Fatih bölgesinde yabancı uyruklu kişilerin işletmiş olduğu ikinci el eşya dükkanından piyasaya uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. Jandarma ekipleri Fatih bölgesinde ikinci el eşya satışı yapan dükkanları ve şüphelileri mercek altına aldı. Jandarma ekipleri yapmış oldukları teknik ve fiziki takip ile Suriye uyruklu M.E.'yi tespit etti. M.E. üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri M.E.nin bağlantılı olduğu şüpheliler ile kullandıkları adresleri tek tek belirledi. 

CAMDAN ATTIKLARI ÇANTA JANDARMANIN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheliler ile suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheliler evin camından bahçeye uyuşturucu dolu çantayı attılar ancak bu durum Jandarmanın dikkatinden kaçmadı. 

UYUŞTURUCULARI EŞYALARIN ARASINA GİZLEMİŞLERTamamı Suriye uyruklu olduğu anlaşılan şüphelinin ev ve ikinci el eşya satışı yapıldığı beyan edilen işyerlerinde yapılan aramalarda eşyaların arasına gizlenmiş 22 bin uyuşturucu hap, 8 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan hassas terazi ve ruhsatsız bir tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. M.E., B.N., M.H.N., M.A.B., ve O.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 


Son Dakika | Suriyeli uyuşturucu çetesine jandarma darbesi
Son Dakika | Suriyeli uyuşturucu çetesine jandarma darbesi
Son Dakika | Suriyeli uyuşturucu çetesine jandarma darbesi
Son Dakika | Suriyeli uyuşturucu çetesine jandarma darbesi
Son Dakika | Suriyeli uyuşturucu çetesine jandarma darbesi
Son Dakika | Suriyeli uyuşturucu çetesine jandarma darbesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | Suriyeli uyuşturucu çetesine jandarma darbesi - Haberler
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