Suriyeli uyruklu kişinin yaralanmasıyla ilgili Gaziantep'te 12 şüpheli yakalandı
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Suriyeli uyruklu kişinin yaralanmasıyla ilgili Gaziantep'te 12 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te, Suriye uyruklu bir kişinin yaralanmasına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

29.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:34
Suriyeli uyruklu kişinin yaralanmasıyla ilgili Gaziantep'te 12 şüpheli yakalandı

'te, uyruklu bir kişinin yaralanmasına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 'de meydana gelen saldırıda şehit olan askerlerle ilgili toplumsal hassasiyetleri kullanmak suretiyle kişilere ve araçlara zarar vermek isteyenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda dün saat 20.30 sularında Üçoklar Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.A'nın kesici aletle yaralanmasıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 12 şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olayda kullanılan suç aleti bıçağın da ele geçirildiği olayla ilgili 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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