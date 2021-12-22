GAZİANTEP (İHA) - Suriyeli ünlü ressamdan Cumhurbaşkanına anlamlı tablo

Ayasofya Cami, 15 Temmuz ve sığınmacıların betimlendiği tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayağının altındaki dolar dikkat çekiyor

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti öncesinde Suriyeli ünlü ressam anlamlı bir tablo hazırladı. Suriyeli sığınmacılar, Ayasofya Cami ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin tasvir edildiği tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayağının altındaki dolar dikkat çekiyor.

25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinliklerine katılmak için kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Suriyeli ressam Dılbaz Berazi tarafından özel bir tablo hazırlandı. Berazi, çizdiği tabloyu 25 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edeceğini ifade etti.

Tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayağının altındaki dolar dikkat çekerken, Ayasofya Camii, 15 Temmuz Köprüsü, vatandaşların 15 Temmuz'da tankların üzerine çıkması ve Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye gelişi yer alıyor.

"Tabloyu Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğim"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK kursunda resim öğretmeni olarak görev yapan Dılbaz Berazi, "Bu tabloda birkaç mesaj var. 15 Temmuz hain darbe girişimi mesajı var. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye gelişleri var. Ayasofya Camiinin ibadete açılması var. Doların değersiz olduğunu göstermek için Cumhurbaşkanımızın ayağının altında çizdim bu mesaj var. Bu tabloyu 25 Aralık'ta Gaziantep'e gelecek olan Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğim" diye konuştu.