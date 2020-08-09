Suriyeli Türkmenlerden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suriyeli Türkmenlerden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür

Gaziantep'te bir grup Suriyeli Türkmen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan'a ziyaretindeki bir konuşmasında yaptığı vatandaşlıkla ilgili açıklamalarından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

09.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:48

Gaziantep'te bir grup Suriyeli Türkmen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan'a ziyaretindeki bir konuşmasında yaptığı vatandaşlıkla ilgili açıklamalarından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Fatih Topluluğu Gaziantep Temsilcisi Abdulkerim Çavuş, Akyol Mahallesi'ndeki bir dernek binasında, Suriye Türkmen Gençlik Kolları, Fatih Öğrenci Topluluğu, Suriye Süleyman Şah Derneği ve Türkmen Düşünce Hareketi adına açıklama yaptı.

Çavuş, konuşmasında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Lübnan'da "Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin sonuna kadar yanındayız. 'Ben Türk'üm, Türkmen'im' deyip de vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır" şeklindeki açıklamalarını hatırlattı.

"Suriye Türkmenleri olarak, ülkemizde meydana gelen savaştan dolayı ana vatanımız Türkiye'ye sığındık. Sağ olsun anavatanımız ve yüce Türk milleti bizlere kucak açtı, yaramıza merhem oldu ve ekmeğini bizlerle paylaştı. Misafirperverliklerinden dolayı yüce Türk halkına ve ana vatanımıza minnettarız." diyen Çavuş, şunları kaydetti:

"Kurtuluş mücadelesinde dedelerimiz Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da nasıl canlarını feda ettiyse, biz torunları da Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda ve Barış Pınarı'nda Mehmetçiklerimizle birlikte en ön saflarda Türkiye'mize gelecek tehditlere göğüs gerdik. Gerekirse tüm cephelerde Türkiye'miz için can vermeye hazırız. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan'daki açıklamasını duyduk. Bakanımızın konuşmasını sevinçle izledik, kendisine teşekkür ediyoruz. Osmanlı'nın Suriye'den çekilmesiyle 100 yıl orada yetim kalan Suriye Türkmenleri, bugün ana vatanının kucağında şanlı Türk bayrağının altında Türk vatandaşı olmayı canı gönülden arzuluyorlar."

Suriyeli Türkmenlerden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı 3. Sayfa
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti 3. Sayfa
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de iki koronavirüs aşı adayı hayvan deneylerini tamamladı, biri klinik deney aşamasına ulaştı Güncel
Son Dakika: Türkiye'de iki koronavirüs aşı adayı hayvan deneylerini tamamladı, biri klinik deney aşamasına...
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu Güncel
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Dünya
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti Yaşam
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Karı koca arasında başlayan kavgaya aile bireyleri de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Karı koca arasında başlayan kavgaya aile bireyleri de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti
Kızılırmak'a giren baba ve 2 çocuğu boğularak hayatını kaybetti
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
Yeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
ATM'den çektiği parada basım hatası olduğunu gören vatandaş, koleksiyoncuların teklifini bekliyor
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı
Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Trabzonspor, Anders Trondsen ve Plaza Castillo'yu KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Anders Trondsen ve Plaza Castillo'yu KAP'a bildirdi
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Çete üyeleri, 'Maske takın' diye uyarıda bulunan dükkan sahibini beyzbol sopasıyla dövdüler
Çete üyeleri, "Maske takın" diye uyarıda bulunan dükkan sahibini beyzbol sopasıyla dövdüler
Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi
Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cenk Eren Beren Saat Barış Arduç Hülya Avşar
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Bursa Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Suriyeli Türkmenlerden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 18:48:13. #1.15#
title