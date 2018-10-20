Adana ve Gaziantep'te Torbacılık Yapan Suriyelilere Operasyon Düzenlendi: 24 Gözaltı
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana ve Gaziantep'te uyuşturucu sattıkları iddia edilen, aralarında engelli bir kişinin de olduğu Suriyelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
Adana ve Gaziantep'te torbacı oldukları iddia edilen, aralarında engelli bir kişinin de olduğu Suriyelilere yönelik yapılan operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı.
SURİYE'DEN GELEN GÖÇMENLERİN UYUŞTURUCU SATTIĞINA YÖNELİK İHBAR GELDİ
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen göçmenlerin uyuşturucu sattığına yönelik ihbar geldi. Polis savcılıktan alınan izinle başlattığı takip sonucunda, Adana ve Gaziantep'e yerleşen bazı Suriyeli vatandaşların torbacılık yaptığını belirledi.
BASKINLARDA ÇOĞU SURİYELİ 24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan tespitin ardından ekipler, 19 Ekim günü operasyon başlattı. Adana polisi, Adana ve Gaziantep'te yaptığı baskınlarda çoğu Suriyeli olan 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Torbacılık yaptıkları öne sürülen şahıslar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan operasyonda da çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
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ZAMANINDA İNCE DEMİŞTİ GÖNDERİCEZ DİYE ZAMAN GERİYE GELMEZ ÇOK GEÇ ARTIK MALESEFCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu hain vatansızlar.her namussuzlugu yaparCevap Yaz Yayından Kaldır
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ACIRSAN BÖYLE OLURCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Isvecten yaziyorum..burda toplam 250 bin suriye nufusu var ...toplam isvec nufusu 9 milyon....gecen yil suriyeliler bir yasa cikmasi icin hukumete mektup yollamislar ....yani birde turkiyeyi dusunun ,,Turkler 4 milyonu geckin suriyeli ile ayni ulkede...cok degil bir on yil sonra isvectekiler gibi yasa cikmasini isteyebilir kendileri icin....yaziklar olsun ,ulus devlet yapisini bozduranlara....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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