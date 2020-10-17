Suriyeli terzi kardeşler Mardin'den Almanya'ya kadın kıyafeti dikiyor
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Suriyeli terzi kardeşler Mardin'den Almanya'ya kadın kıyafeti dikiyor

17.10.2020 09:44 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:19

- Suriyeli terzi kardeşler Mardin'den Almanya'ya kadın kıyafeti dikiyor Suriye'deki iç savaştan kaçarak 7 yıl önce aileleriyle birlikte Mardin'in Kızıltepe ilçesine yerleşen terzi kardeşler, kişiye özel bayan elbisesi dikiyor.

- Suriyeli terzi kardeşler Mardin'den Almanya'ya kadın kıyafeti dikiyor

MARDİN - Suriye'deki iç savaştan kaçarak 7 yıl önce aileleriyle birlikte Mardin'in Kızıltepe ilçesine yerleşen terzi kardeşler, kişiye özel bayan elbisesi dikiyor. Terzi kardeşler, Almanya'dan aldıkları siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

Şam'daki iç savaştan 2013 yılında kaçarak Kızıltepe ilçesine yerleşen 11 nüfuslu Ali ailesinden Cıwan ve Dılbırin kardeşler, Yeni Mahallede açtıkları bayan terzi eviyle geçimlerini sağlıyor. Kişiye özel diktikleri kıyafetlerle ilçede kadınların vazgeçilmezi olan kardeşler şimdide yurtdışına açılmaya başladı. Almanya ve Fransa'dan sipariş almaya başlayan Şam Üniversitesi moda tasarım mezunu Cıwan ile Dılbırin kardeşler, siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

Kadınlara özel kıyafetler tasarlayıp diktiklerini ifade eden Dılbırin Ali, "Ben Suriye'den Türkiye'ye geldim. Şimdi Kızıltepe'de çalışıyorum. Yurtdışına da gönderiyoruz. Abiye, fistan dikiyoruz. Bayan ve biraz da erkek üzerine çalışıyoruz" dedi.

Suriyeli kardeşler kısa sürede Kızıltepeli kadınların da vazgeçilmez terzisi oldular. Elbiselerini Cıwan ve Dılbırin'in yanında diktiğini kaydeden Yeter Aksoy, "Bir süre beraber çalıştık. Çok iyi bir dikişçidir. Zaten moda tasarım mezunu, alanında çok iyi. Uzun süredir çalışıyorlar burada ve biz işlerinden çok memnunuz. Yaptığı dikiş bizim bölgemizde hemen hemen yapabilen insan sayısı çok az. İyi bir terzi ve hepimiz onu tercih ediyoruz. Yurtdışına da siparişleri oluyor. Talep çok fazla olduğu için yetiştiremiyor" diye konuştu.

Suriyeli terzi kardeşler Mardin'den Almanya'ya kadın kıyafeti dikiyor
Suriyeli terzi kardeşler Mardin'den Almanya'ya kadın kıyafeti dikiyor
Suriyeli terzi kardeşler Mardin'den Almanya'ya kadın kıyafeti dikiyor
Suriyeli terzi kardeşler Mardin'den Almanya'ya kadın kıyafeti dikiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ

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