Suriyeli Sığınmacının Evinde 800 Uyuşturucu Hap

ADANA'da polis, Suriyeli sığınmacı 32 yaşındaki Mahmud M.'yi 800 uyuşturucu hap ile yakaladı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmada merkez Seyhan İlçesi'ndeki Hanedan Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Mahmud M.'yi takibe aldı. Şüphelinin uyuşturucu hap ticareti yaptığını saptayan polis, evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 800 uyuşturucu captagon hap ile bin lira ele geçirildi. Sorgusu tamamlanan Mahmud M., adliyeye sevk edildi. - Adana