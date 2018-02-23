Suriyeli Sığınmacılardan Doğu Guta'ya Yardım Çağrısı

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli sığınmacılar, Esed rejimi ablukasındaki Doğu Guta için acil yardım çağrısında bulundu.

İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde toplanan yüzlerce Suriyeli, Esed rejiminin saldırılarında yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarının olduğu pankartlarla Doğu Guta'da yaşanan ölümlere dikkati çekti.

Aralarında çocukların da bulunduğu Suriyeliler, tekbir getirerek "Katil Esed, Katil Rusya ve İran" sloganları attı.

Gaziantep İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Erbatan, grup adına yaptığı konuşmada, Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde 4 yılı aşkın bir süredir zulüm yaptığını belirterek, son bir haftadır saldırıların yoğunlaştığını söyledi.

Doğu Guta'nın toplu mezarlığa döndüğüne işaret eden Erbatan, Esed rejiminin kullandığı "sarin gazı" dolayısıyla aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce Suriyelinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Erbatan, Rusya'nın vetosu nedeniyle Birleşmiş Milletler'den (BM) de herhangi bir karar çıkarılamadığını anımsatarak, şunları dile getirdi:

"Sadece muhalif güçleri değil, bölgedeki tüm sivilleri kitlesel olarak cezalandırıp açlıkla terbiye etmeye çalışan Esed rejimi, Humus, Hama, Halep ve birçok yerde uyguladığı bu stratejisini Doğu Guta'da yoğunlaştırmıştır. Birçok uluslararası insan hakları kuruluşu, Esed rejiminin sivillere yönelik kolektif cezalandırma yöntemini insanlık suçu olarak niteliyor. Rusya ve Esed'e cesaret veren batıdaki bu ölüm sessizliği, Cenevre görüşmeleri öncesi mümkün olan en geniş toprak kazanımını hedefleyen taraflara ve özellikle Amerika'ya, PYD/PKK kazanımlarını meşrulaştırma fırsatı veriyor."

Erbatan, Türkiye ve İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm insanlığa, Doğu Guta için acil yardım çağrısında bulunduklarını ifade etti.