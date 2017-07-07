Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Geri Dönüşüm Projesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kilis Öncüpınar ve Elbeyli geçici konaklama merkezlerinde barınan Suriyeli sığınmacılara yönelik, "Çevre ve Atıkların Ayrı Biriktirilerek Geri Kazanımının Sağlanması" projesi sona erdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir otelde düzenlenen toplantıda, bu dünyanın herkese yetecek kadar büyük olduğunu ifade ederek, bu açıdan hep birlikte hareket edip zorlu dönemi atlatmak gerektiğini belirtti.



Suriye'de 6 yıldan bu yana adı konulmayan bir savaşın yaşandığını ifade eden Şahin, kaos ve gözyaşının İslam coğrafyasını yaktığını ifade etti.



Buradan çıkmak için sabır ve hoşgörü gerektiğine işaret eden Şahin, "Bunun bir insani meselesi olduğunu biliyoruz. İnsanların kendi çocuklarını, ailelerini kurtarmak için mülteci durumuna düştüğünü gördük. Birçok ülkenin kapılarını kapattığı dönemde biz ülke olarak kapılarımızı açtık. Zor bir süreçten geçtik ve geçiyoruz, 3 milyon mülteci ile 6 yıldır birlikte yaşadığımızı söylediğimiz zaman bütün dünya ülkelerinin şaşırdığına şahit oluyoruz. Bunun için geldiğimiz noktayı çok önemli buluyoruz." şeklinde konuştu.



Proje



Kilis Öncüpınar ve Elbeyli Geçici Konaklama Merkezleri'nde barınan Suriyeli sığınmacılara yönelik proje 8 ay sürdü.



Bu kapsamda ilk olarak kampta çalışan personele geri dönüşüm konusunda kapsamlı eğitimler verildi. Personel eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Öncüpınar ve Elbeyli yerleşkelerinde ikamet eden 5 bin 500 Suriyeli misafirlere yönelik eğitimler düzenlendi.



Ayrıca her kamp alanında bulunan bilgisayar laboratuvarlarında yaklaşık bin çocuğa geri dönüşüm süreci eğlenceli bir şekilde anlatmak için geri dönüşüm içerikli web tabanlı oyunlar oynatıldı.