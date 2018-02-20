Suriyeli Sığınmacılara Yardım

AK Parti Mardin İl Başkanlığı tarafından gönderilen 200 mont, Midyat Çadır Kentte bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, yaptığı açıklamada, Suriye'de çıkan savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan Suriyelilere yardım elini uzatmalarının başta vicdani görev olduğunu belirtti.

Suriyeli sığınmacıların, tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir şekilde yaptırılan çadır kentte barınarak hayatlarını devam ettirdiğini aktaran Başkan Eri, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin milyonlarca mülteciye yapmış olduğu bu destek ve kolaylıklar kendini insan hakları savunucusu olarak gösteren Avrupa'ya büyük ders niteliğindedir. Hükümetimiz Suriye'de savaşın çıktığı ilk günden beri ülkemize sığınan savaş mağduru mülteci kardeşlerimize kapılarını ardına kadar açmıştır. Onları sınırlarımıza almaktan öte sağlıktan gıdaya, barınmadan giyime kadar temel ihtiyaçlarının hepsini de karşılayarak insani tüm hassasiyetleri gözeterek tüm dünya kamuoyuna sesini duyurmuştur."

AK Parti Mardin Teşkilatı olarak da daha önce Suriyeli sığınmacılara yardımların yapıldığını anımsatan Eri, "Şimdi de kış şartlarından korunmak amacıyla 200 Suriyeli kardeşimize montlarını ulaştırdık. Bu konuda dağıtımı büyük bir hassasiyetle yerine getiren AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan ve AK Parti Midyat İlçe Sosyal İşler Başkanı Fatoş Mete'ye teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu yardımlarla Suriyeli kardeşlerimizin acılarına, duygularına ve dertlerine ortak olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.