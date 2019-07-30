Suriyeli sığınmacılara bakış 3 yılda büyük oranda olumsuz yönde değişti

Suriyeli sığınmacılara bakış 3 yılda büyük oranda olumsuz yönde değişti

Konda Araştırma 100. çalışmasında "Suriyeli sığınmacılara bakış" konusunu ele aldı. Raporda Suriyeli sığınmacılarla aynı şehirde yaşamayı kabul edenlerin sayısının 2019'da 2016 yılına göre yüzde 32'lik bir düşüş yaşadığı göze çarpıyor.

Suriyeli sığınmacılara bakış 3 yılda büyük oranda olumsuz yönde değişti

Türkiye'de Suriyeli sığınmacılara yönelik bakışın 3 yıl içerisinde büyük oranda olumsuz yönde değiştiği ortaya çıktı.

Konda Araştırma 100. çalışmasında "Suriyeli sığınmacılara bakış" konusunu ele aldı. Raporda Suriyeli sığınmacılarla aynı şehirde yaşamayı kabul edenlerin sayısının 2019'da 2016 yılına göre yüzde 32'lik bir düşüş yaşadığı göze çarpıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et