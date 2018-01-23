Suriyeli Sığınmacılar, Zeytin Dalı Harekatı'na Katılmak İçin Başvurdu

Suriyeli sığınmacılar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için başvurdu

OSMANİYE - Osmaniye'de yaşayan çok sayıda Suriyeli sığınmacı, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesinde giderek başvuruda bulundu.

Askerlik Şube Başkanlığı önünde toplanan Suriyeli sığınmacılar, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar attı, dua etti.

Osmaniye Askerlik Şubesi önüne gelen 200 Türkmen, Türk bayraklarıyla sloganlar attı, tekbir getirirken dilekçelerini askerlik şubesine veren isimler arasında Suriyeli Türkmen Rıdvan Şireki Türkiye'ye Suriye'nin Azez bölgesinden geldiğini ifade ederken "Erdoğan sadece Türkiye'nin cumhurbaşkanı değil bütün dünyanın kralıdır. Yasasın Erdoğan, yasasın Türkiye, yaşasın Türk askeri" dedi.

Bayırbucak Türkmenlerinden olduğunu kaydeden Ahmet Arap ise Bayırbucak bölgesine de sınır ötesi hareket gerçekleştirilmesini istedi.

Suriyeli Türkmenler, dilekçelerini askerlik şubesi yetkililerine teslim etmelerin ardından slogan atarak dağıldılar.