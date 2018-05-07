Suriyeli Sığınmacılar Meslek Öğrenirken Para da Kazanacak

Suriye'deki iç karışıklıklardan kaçarak Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşamaya başlayan Suriyeli sığınmacılar, Kalkınma Bakanlığı ve Hatay Valiliği desteğiyle Yayladağı Kaymakamlığı tarafından açılan ayakkabıcılık atölyesinde meslek sahibi oluyor. 'Altın bilezik' sahibi olan sığınmacılar, ürettikleri ayakkabıları satarak ev ekonomilerine katkıda bulunacak.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Yayladağı ilçesindeki konteyner kent ile evlerde kalan Suriyeli Türkmenlerin meslek öğrenmesi için Yayladağı Kaymakamlığı tarafından kentte yaygın mesleklerden biri olan ayakkabıcılık üzerine proje hazırlandı.

Projenin, Kalkınma Bakanlığı ve Hatay Valiliği'nin destekleriyle Sosyal Destek Programı'na (SODES) kabul edilmesinin ardından ilçedeki boş bir depo atölyeye dönüştürüldü.

İçerisinde, ısıtma fırınından, dikiş makinesine, kesme ve yapıştırma aletlerine kadar gerekli her şeyin kurulduğu atölyede yaklaşık 1 yıl önce eğitim başladı. 25 sığınmacıyla başlayan kursta öğrenci sayısı bugünlerde 100 kişiye ulaşmış durumda. Sığınmacılar 6 ay sürecek kurs sonunda hem kalfa olarak yetişecek hem de bu sürede yapılan ayakkabıları satarak para kazanacak.

Projeye ilişkin bilgi veren Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Suriyelilerin ekonomik hayata kazandırılması ve erkek ayakkabı üretiminde sektöre ara eleman yetiştirmek amacıyla projeyi hazırladıklarını ifade ederek, "Hatay erkek ayakkabı üretiminde ülkemizde en önemli şehir. Bizim sektörün temsilcileri sektörün ara elamanı ihtiyacından yakındıklarını söylüyorlardı. Biz de ilimizin bu potansiyeline esasında cevap vermek maksadıyla ilçemizde bu atölyeyi SODES Projesi kapsamında Valimizin destekleriyle başlatmış bulunmaktayız. Öğrencilerimiz 6 aylık dönemlerden mezun oluyorlar ve sektörde ara elamanı olarak çalışmaya başlıyorlar" dedi.

Suriyeli Usta Öğretici Şerif Atmacaoğlu ise proje sayesinde gençlerin meslek sahibi olduğuna dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür etti.

Suriyeli Kursiyer Adil İşler de "Allah razı olsun Türkiye'den, Türk milletinden, devletinden, Allah razı olsun" diye konuştu. - HATAY