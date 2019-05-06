Suriyeli Sığınmacılar İlk İftarlarını Konteyner Kentte Açtı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, kaldıkları Kilis'teki konteyner kentte oruçlarını açtı.

Yaklaşık 10 bin kişinin barındığı Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde Suriyeli kadınlar iftar hazırlarken, eşleri de onlara yardım etti.

Çocukların akşam ezanının okunmasını oyunlar oynayarak beklediği konteyner kentte, bir ramazana daha vatanlarından uzakta girmenin hüznünü yaşayan Suriyeliler, kurdukları yer sofralarında ülkelerine özgü yemeklerle oruçlarını açtı.

Suriyeli Ahmet Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'ten geldiklerini, Türkiye'de yedinci ramazanı geçirdiklerini söyledi.

Savaşın şiddetinin artması üzerine kaçmak zorunda kaldıklarını dile getiren Türkmen, şunları kaydetti:

"Türk devleti bize kucak açtı ve çok yardım etti. Kampta da bize çok iyi bakıyorlar. İnşallah savaş biter ülkemizdeki durumlarda güzel olursa geri döneceğiz. Türkler çok iyi insanlar. Bizi kendi vatandaşlarından ayırmıyorlar Arap, Kürt, Türkmen burada hepsi bir herkese iyi bakılıyor."

Türkiye'de çok huzurlu olduğunu ancak vatanını özlediğini ifade eden Türkmen, en büyük temennisinin bundan sonraki ramazanları ülkesinde yaşamak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA