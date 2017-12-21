Suriyeli Sığınmacılar Geri Dönüşüm Sergisi Açtı

Suriyeli sığınmacıların, Şanlıurfa ve Kilis'te yürütülen "Suriyeli Mülteci Yerleşim Birimlerinde Geri Kazanım Bilincinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında, geri dönüşümlü malzemelerden ürettikleri el işi çalışmaları sergilendi.



Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfından (ÇEVKO) yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇEVKO, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde Şanlıurfa ve Kilis'te yürütülen "Suriyeli Mülteci Yerleşim Birimlerinde Geri Kazanım Bilincinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında, Suriyeli sığınmacı kadın ve çocukların geri dönüşümlü malzemelerden yaptıkları el işi çalışmaların yer aldığı sergi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binasındaki fuaye alanında açıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, bu önemli ve anlamlı sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.



ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer de projede, Şanlıurfa ve Kilis'te geçici konaklama alanlarında yaşayan Suriyeli sığınmacılara geri kazanımın öneminin anlatıldığını belirtti.



Proje kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi veren İmer, şunları kaydetti:



"Yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum iş birliğiyle gerçekleşen eğitim çalışmalarında bilgilendirici malzemeler, tiyatro temsili ve bilgisayar oyunları kullanıldı. Projenin gerçekleştiği altı geçici konaklama kampında ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı toplanması için atık kumbaraları yerleştirildi. Proje kapsamındaki tüm gereksinimlerin proje bölgesinden sağlanmasına ve böylece bölge ekonomisine katkı sağlanmasına önem verildi. Projede, Şanlıurfa ve Kilis'te geçici konaklama alanlarındaki Suriyeli mültecilerin büyük çoğunluğu geri kazanım eğitimi aldılar. Burada sergilenen yapıtlar, Suriyeli mültecilerin çocuğuyla, büyüğüyle konuyu ne kadar önemsediklerinin bir kanıtını oluşturuyor."



ÇEVKO üyeleri ve yöneticileri, sergi açılışının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile ilgili uygulamaları yerinde inceledi.



Sergi açılışına, ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fügen Soykut, UNDP Ülke Direktör Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, ÇEVKO Genel Müdürü Yaşar Nadir Atilla da katıldı.



Sergi 27 Aralık'a kadar gezilebilecek.