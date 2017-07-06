Suriyeli Sığınmacı Çiftin Üçüz Bebek Sevinci

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Süleyman Şah Çadırkentte kalan Suriyeli Hüseyin ailesi, üçüz bebek sevincini yaşıyor.



Ülkelerindeki iç savaştan 5 yıl önce kaçıp Akçakale ilçesine sığınan 30 yaşındaki Yezid ile 26 yaşındaki eşi Fatma Hüseyin çadırkente yerleşti.



Çadırkentte mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşantılarını sürdüren Hüseyin ailesinin üçüz bebekleri dünyaya geldi. Aile 3 kız bebeğine Beyen, Leyen ve Benen ismini verdi.



Anne Fatma Hüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada 5 yıl önce geldikleri çadırkentte kendilerine mutlu ve huzurlu bir ortam oluşturduklarını söyledi.



Üçüz bebekleri olduğu için çok mutlu olduğunu anlatan Hüseyin, şunları söyledi:



"Bundan önce 3 erkek çocuğum var, bu seferde Allah bize 3 kız çocuğu verdi. Bizlere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Türkiye hükumetine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Allah ona ve çocuklarına uzun ömürler versin." diye konuştu.



Çadırkent Hayırlı Kadınlar Meclisi Birim sorumlusu Hacer Gündüz, üçüz bebekleri ziyaret ederek anneye çeşitli hediyeler verdi.