Suriyeli Şevvah'ın İmdadına Vali Soytürk Yetişti

İZZET MAZI - Suriye'de üzerine dökülen benzinin alev alması sonucu sağ bacağı yanan 13 yaşındaki Şevvah Tahhan'ın imdadına Kilis Valisi Recep Soytürk yetişti.

Çalıştığı tamirhanede 3 ay önce üzerine dökülen benzinin alev alması sonucu sağ bacağında ciddi yanıklar oluşan ve bu nedenle yürümekte güçlük çeken Tahhan, Suriye'de yapılan müdahaleye rağmen iyileşemeyince Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası güvenli hale getirilen bölgelerde temaslarda bulunan Vali Soytürk'ten yardım istedi.

Vali Soytürk'ün talimatıyla bir hafta önce annesiyle Azez'den alınarak Türkiye'ye getirilen Tahhan'ın, Kilis Devlet Hastanesinde tedavisine başlandı.

Başarılı geçen bir dizi operasyonun ardından servise alınan Tahhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştığı tamirhanede parça temizlemek için girdiği aracın altından üzerine benzin döküldüğünü ve çıktığında sigara izmaritine temas etmesi sonucu alev aldığını söyledi.

Yaşanan olayda sağ bacağında yanık oluştuğunu ve Azez'de bir hastaneye kaldırıldığını anlatan Tahhan, "Suriye'de 2 ay tedavi gördüm ancak iyileşemedim. Geçen hafta valilinin camiye geleceğini duydum. Caminin önüne gidip ona ayaklarımı gösterdim ve tedavi için beni Türkiye'ye göndermesini istedim." diye konuştu.

"Savaş çıkmamış olsaydı bu duruma gelmezdik"

Tahhan, daha sonra Kilis'e getirilerek tedavi altına alındığını ifade ederek, başta Vali Soytürk olmak üzere iyileşmesi için çaba gösteren doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ettiğini dile getirdi.

Anne Meyede Tahhan da oğlunun 1,5 yıldır çalıştığı tamirhaneden eve geldiğinde, bacağının sarılı görünce çok üzüldüğünü söyledi.

Babasıyla birlikte Şevvah'ı Suriye'de çeşitli hastanelere götürdüklerini ancak iyileşmediğini ifade eden Tahhan, "Çok şükür bizi buraya gönderdiler. Allah validen razı olsun, doktorlara da çok teşekkür ediyorum, oğlumun ayağını iyileştirdiler. Şimdi çok iyi oldu. Umarım bu savaş biter, geri ülkemize, evlerimize döneriz. Savaş çıkmamış olsaydı bu duruma gelmezdik. Oğlum çalışmak için okulu bırakmazdı. Maddi durumumuz yok diye babasına yardım etmek istedi." ifadelerini kullandı.

Sol bacağından alınan deri, sağ bacağına yama yapıldı

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Özmen de sağ bacağında 3. derece yanıklar oluşan Tahhan'ın ameliyatlarının başarılı geçtiğini belirtti.

Hastanın sol bacağından aldıkları deriyi sağ bacağına yama yaptıklarını anlatan Özmen, "Pansumanlarını yaptık ve şu an daha iyi. Düzelme aşamasında ve muhtemelen bir haftaya kadar taburcu edeceğiz. Hastamız buraya gelmeseydi eğer fibroz (esnekliğini kaybetmiş doku) olarak iyileşirdi. O dokuları mümkün oldukça temizledik." dedi.

Özmen, hastanın fizik tedaviye de olumlu cevap vermesi durumunda, ayağını tam anlamıyla kullanabileceğini sözlerine ekledi.