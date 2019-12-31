'Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü' başlıklı haberimizde yer alan...
'Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü' başlıklı haberimizde yer alan üniformalı fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir.
31.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00
'Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü' başlıklı haberimizde yer alan üniformalı fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir...Düzeltir, abonelerimizden özür dileriz... - İSTANBUL
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI