'Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü' başlıklı haberimizde yer alan...
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'Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü' başlıklı haberimizde yer alan...

'Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü' başlıklı haberimizde yer alan üniformalı fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir.

31.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00
'Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü' başlıklı haberimizde yer alan...

'Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü' başlıklı haberimizde yer alan üniformalı fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir...Düzeltir, abonelerimizden özür dileriz... - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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