Suriyeli Sanatçının "Kaldırımdaki Çocukluk" Sergisi Açıldı

Suriyeli sanatçı İbrahim el-Hasan'ın "Kaldırımdaki Çocukluk" isimli kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Hayatını Türkiye'de sürdüren sanatçının 20 eserinin yer aldığı sergi, Cağaloğlu'ndaki Bağımsız Sanat Vakfı'nda ziyarete açıldı.

El-Hasan, 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, yeni bir teknikle yaptığı eserlerin sergide görülebileceğini kaydetti.

Eserlerinde çocukları işlediğinin altını çizen sanatçı, savaşların en çok çocuklara zarar verdiğini vurguladı.

İbrahim El-Hasan, çocukların yeni bir hayata ihtiyaçlarının olduğunu aktararak, "Bu savaşların tamamı artık bitmeli. Bu çocuklar bir süre sonra büyüyecek. Eğitimsiz, geleceksiz bu çocuklardan hepimiz sorumluyuz ve hepimiz bireysel olarak bir şeyler yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Bağımsız Sanat Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada el-Hasan'ın çok önemli bir sanatçı olduğunu söyleyerek, "Suriye'de bir savaş yaşanıyor ve komşumuz olmasına rağmen çok iyi tanımadığımız sanatçılarla, savaş dolayısıyla tanışmış olduk." dedi.

Yazıcı, sanatçının 2016'da gerçekleşen İstanbul Trienali'ne de eserleriyle katıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Trienalde, dünyanın farklı ülkelerinden mülteci sanatçılarla çalışmıştık. Daha sonra Ankara, İstanbul ve İzmir'de de başka sergileri oldu. O günden bugüne resim tarzı ve teması biraz değişmiş gibi. Tabii ki ülkemiz onlara kapılarını açtı. Bu insani bir şey ve olması gerekiyordu. Fakat yine de empati yaparsak, insanın kendi yaşadığı ülkeyi bırakıp başka bir yerde yeni bir yaşama başlaması ve orada tutunması hiç kolay bir şey değil. Onlar bizim kardeşlerimiz. Çok önemli sanatçılar. İbrahim'in yeni resimlerini burada sergilemekten ben onur duyuyorum. Çok mutluyum bu sergiden."

Sergi, 25 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.