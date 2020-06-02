Suriyeli sanatçı, yıkılan binanın duvarı üzerinde Floyd'un resimini çizdi
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Suriyeli sanatçı, yıkılan binanın duvarı üzerinde Floyd'un resimini çizdi

Suriyeli bir sanatçı, İdlib kentinde Esad rejimin saldırıları sonucu yıkılan binanın duvarı üzerinde ABD'de polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülen George Floyd'un resimini çizdi.

Suriyeli sanatçı, yıkılan binanın duvarı üzerinde Floyd'un resimini çizdi
02.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:40

Suriyeli bir sanatçı, İdlib kentinde Esad rejimin saldırıları sonucu yıkılan binanın duvarı üzerinde ABD'de polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülen George Floyd'un resimini çizdi.

Suriyeli sanatçı Aziz Al-Asmar, İdlib kentinde Esad rejimin saldırıları sonucu yıkılan binanın duvarı üzerinde ABD'de polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülen George Floyd'un resimini çizdi. Asmar, duvara çizdiği Floyd'un resminin yanına, Floyd'un ölmeden önce söylediği son söz olan "I can't breathe" (Nefes alamıyorum) ve "Irkçılığa hayır" yazdı. Asmar, yaptığı açıklamada, "Biz barış savunucularıyız ve dünyanın tüm halklarının acılarını hissediyoruz, çünkü ülkemizde diktatörlük bir rejim tarafından çok zulüm gördük. Tüm halklar için onurlu bir özgürlük ve iyi yaşam diliyoruz" dedi.

ABD'de son zamanda siyahilere karşı ırkçılığın arttığını dikkat çeken Asmar, ırkçılığın her eylemini reddetmek için Esad'ın savaş uçakları tarafından yıkılan bir binanın duvarına Floyd'un resimini çizdiğini söyledi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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