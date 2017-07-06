Suriyeli Şahsın Evinden 949 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suriyeli bir şahsın evinden 949 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında ikamet eden Suriye uyruklu bir şahsın evinde arama yaptı. Yapılan arama sonrasında Suriyeli şahsın evinden 949 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR