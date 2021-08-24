SURİYELİ REYHAN 22 GÜNDÜR KAYIP
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SURİYELİ REYHAN 22 GÜNDÜR KAYIP

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 22 gün önce telafi kursuna gittiğini söyleyerek evlerinden çıkan, Suriye uyruklu 14 yaşındaki Reyhan Hachüseyin'den haber alınamıyor.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 22 gün önce telafi kursuna gittiğini söyleyerek evlerinden çıkan, Suriye uyruklu 14 yaşındaki Reyhan Hachüseyin'den haber alınamıyor.

Suriye'nin Halep kentinde 7 yıl önce evleri bombalanınca Türkiye'ye sığınıp Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yerleşen Cemal (42) ve Ülfet Hachüseyin (37) çiftinin 2 çocuğundan Reyhan, 2 Ağustos günü kursa gideceğini söyleyerek evden çıktı. Geri dönmeyen Reyhan'a ulaşamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Reyhan Hachüseyin'i bulmak için çalışma başlattı.

Kızıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını belirten Cemal Hachüseyin, Evden çıktığı zamandan bu yana kızımdan haber alamadık. 22 gündür kayıp, kendimizde aramalar yaptık ama bir sonuç çıkmadı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunursa çok mutlu olacağız dedi.

Çiftin oğlu 12 yaşındaki Ahmet Hachüseyin ise, Ablamdan 22 gündür haber alamıyoruz. Suriye'de evimiz bombalandı. 2 amcam ve çok sayıda yakınımız öldü. Biz de Türkiye'ye geldik. Şimdi de ablam kayboldu. Annem her gece ağlıyor diye konuştu.

SURİYELİ REYHAN 22 GÜNDÜR KAYIP
SURİYELİ REYHAN 22 GÜNDÜR KAYIP
SURİYELİ REYHAN 22 GÜNDÜR KAYIP
SURİYELİ REYHAN 22 GÜNDÜR KAYIP

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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