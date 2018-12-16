ABD, Suriyeli Peşmergeleri YPG'nin Yerine Geçirecek

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakınlığıyla bilinen Basnews haber sitesine konuşan ancak ismi açıklanmayan bir kaynak, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK yerine Suriye'de Fırat'ın doğusundaki bölgelere Suriyeli Peşmergeleri sevk etmeyi planladığını ileri sürdü.

EĞİTİMDEN SONRA SURİYE'YE GÖTÜRÜLECEKLER

Kaynak, ABD'nin Türkiye'nin ciddi tepkileri ve operasyon başlatacağı çağrısı üzerine böyle bir plana başvurduğunu belirterek, IKBY'deki eğitim alan binlerce Suriyeli Peşmerge'nin Washington yönetiminin desteğiyle Suriye topraklarına geçeceğini ifade etti.

İLK ETAPTA 400 KİŞİ KONUŞLANDIRILACAK

ABD'nin bu planı uygulamaya koymak için şimdiden hazırlıklara başladığını dile getiren kaynak, Suriye'deki söz konusu bölgelere ilk etapta 400 kişilik bir Peşmerge grubunun konuşlandırılacağını ve bu sevkiyatın da birkaç günde başlayacağını savundu.

DEAŞ'A KARŞI SAVAŞAN 8 BİN SURİYELİ PEŞMERGE

Irak'ın Erbil ve Duhok kentindeki askeri kamplarda 2012 yılından bu yana eğitim gören Suriyeli Peşmergelerin sayısının yaklaşık 8 bin civarında olduğu biliniyor.

Suriye'de PYD/PKK tarafından KDP'ye yakın olmaları gerekçe gösterilerek ülkelerine giremeyen Suriyeli Peşmergeler, DEAŞ saldırılarının başlamasıyla birlikte Musul vilayetiyle Irak-Suriye sınırı üzerindeki operasyonlara katılıyordu.

Söz konusu Peşmergeler, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) silahlı gücü olarak da biliniyor.