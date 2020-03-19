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Murat Erat, Türkiye, Adana, Ekonomi

Suriyeli oymacılar Türk mobilya sektörüne canlılık getirdi

Türkiye'nin klasik mobilya ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Adana'da mobilya sektörü ihtiyacı olan mesleki iş gücünü Suriyelilerde buldu.

19.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:32
Suriyeli oymacılar Türk mobilya sektörüne canlılık getirdi

Türkiye'nin klasik mobilya ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Adana'da mobilya sektörü ihtiyacı olan mesleki iş gücünü Suriyelilerde buldu. Suriye'de oyma sanatı yapıp klasik mobilya iskeleti üreten ancak iç savaş nedeniyle 7 yıl önce kaçıp Adana'ya gelen Muhammed Cemal Masri, burada da kendisine dükkan açarak işini devam ettirdi. Masri, şimdi yaptığı klasik mobilya iskeletlerini yurt içi ve yurt dışına satıyor.

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaştan dolayı yüz binlerce insan evlerini ve işlerini terk etti. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden bazıları kendi işlerini devam ettirebilirken, bazıları da başka işlerde çalışmak zorunda kaldı. Bu mültecilerden birisi de 53 yaşındaki oyma sanatçısı Muhammed Cemal Masri.

5 kişiyi istihdam ediyor

Masri, 7 yıl önce Halep'ten eşi ve 3 çocuğunu alıp kaçarak Türkiye'ye sığındı. İlk başta Mersin'de bir mobilyacının yanında çalışan Muhammed Cemal, 2014 yılında Adana'ya geldi. Burada biriktirmiş olduğu para ile Mobilyacılar Sitesi'nde bir dükkan açan Masri, Türkiye'nin klasik mobilya ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan kentte Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Klasik mobilya iskeleti üreten Masri, ürettiği iskeletleri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Orta Doğu pazarına satıyor. Suriyeli mobilyacı yanında da 2'si Türk toplam 5 kişiyi istihdam ediyor.

Suriyelilerin Adana'da üretim yapıp ekonomiye katkı sağlaması kentteki mobilyacıları da memnun ediyor. Klasik mobilya üreten Türk ve Suriyeliler artık Adana'da birbirlerine entegre halde müşterilerin taleplerine göre üretim gerçekleştiriyor.

"Gelmeleri bizi mutlu etti"

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyelilerin ülkeye gelmesiyle iş gücünde hızlanma olduğunu belirterek, "Suriyeliler buraya ilk geldiğinde halkımız çok kabullenmiyordu ama Suriyelilerin gelmesiyle bizim iş gücümüzün hızlanmasına neden oldu. Onlar bize katkı sağladılar. Çok sanatkar arkadaşlarımız var. Bize destek oldular. Esnaf arkadaşlarımıza tasarımlar yaptılar. Suriyeli arkadaşlar çok güzel oyma yapıyorlar. Adana bu işin membaı. Çünkü klasik koltuk iskeletinin yüzde 90'ını karşılayan bir yer. Onların buraya yerleşmesi bizi mutlu etti" diye konuştu.

"Adana'ya katkı koydular"

Kalifiye işçide ihtiyaç olduğunu bunu da Suriyelilerle tamamladıklarını kaydeden Avcı, şunları söyledi:

"Potansiyel işçilerde bir eksikliğimiz vardı onlarla bunu tamamladık. Şimdi yurt dışı ve yurt içine onlarla bu ürünlerimizi daha sağlıklı yolluyoruz. Bizim aynı zamanda maliyetlerimize de yansıdı. Onların burada olması maliyetlerimizi daha aşağı çekebildik. Çünkü daha ucuza çalışabiliyorlar. Onlardan bütün esnaflarımız faydalandı. Oyma işi yapıyorlar. Koltuk, yatak odası ve yemek odası gibi ürünlerin de oluşmasına neden oluyorlar. Sanatkar olanları da var içerisinde. Sadece işçi olarak çalışmıyorlar. Hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz. Onlar da Adana'ya katkı koymuş oldu."

"Suriyeliler sektöre canlılık getirdi"

Suriye'den gelip Adana'da dükkan açanların olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın Avcı, Suriyelilerin de Türkiye ekonomisine katkı sunduğunu aktararak, "Orada da bu işi yapıyorlardı. Burada bizim sanatkarımız yetişmiyordu. Onlarla beraber aynı seviyeyi bulduk. Sektörün gelişimine de katkı sağladılar. Talepler karşısında ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorlar. Türkler ve Suriyeliler bir araya geldi entegre olup model ürettiler ve o ürünleri de her yere satıyoruz. Sektöre canlılık getirdiler. Bizlere ruh aşıladılar ve işleri daha hızlı yapmaya devam ettik" dedi.

"En güzel ülke Türkiye"

İş yeri açan Muhammed Cemal Masri de Türkiye'yi sevdiğini belirterek, "Suriye'ye de bu işi yapıyordum. 1 yıl Mersin'de çalıştıktan sonra bu dükkanı açtım. Ben tasarımcıyım. Oyma sanatı yapıyorum. Mesleğimi seviyorum. Irak'tan, İstanbul'dan ve Ankara'dan çok talep var. Türkiye'yi de çok seviyorum. En güzel ülke Türkiye. Savaş yok, rahat ve iş güzel. İşçilerimden bazıları Türk, bazıları Suriyeli. Şu anda 5 işçim var ama yoğunluk olursa daha çok işçi oluyor" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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