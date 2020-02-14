Suriyeli öğrenciyi taciz ettiği ileri sürülen sözleşmeli memurun işine son verildi
Haberler » Güncel » Suriyeli öğrenciyi taciz ettiği ileri sürülen sözleşmeli memurun işine son verildi - Haber

Suriyeli öğrenciyi taciz ettiği ileri sürülen sözleşmeli memurun işine son verildi

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda Suriye uyruklu öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memurun işine son verildiğini bildirdi.

14.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:36
Suriyeli öğrenciyi taciz ettiği ileri sürülen sözleşmeli memurun işine son verildi

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'un ilçesindeki bir ilkokulda uyruklu öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memurun işine son verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda, 4. sınıf öğrencisi Suriyeli S.H'ye tacizde bulunduğu ve bazı öğrencilere kendisini müdür yardımcısı olarak tanıttığı ileri sürülen sözleşmeli memur İsmail S.'nin işine son verildiği, bu kişinin okulda istihdam edilmesine ilişkin idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler