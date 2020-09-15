- Suriyeli öğrencilerin mezuniyet sevinci
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- Suriyeli öğrencilerin mezuniyet sevinci

- Suriyeli öğrencilerin mezuniyet sevinci Suriye'deki iç savaş nedeniyle eğitimleri yarıda kalan öğrencilerin yeniden eğitim hayatına kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen yaz okuluna katılan 60 öğrenciler mezun oldu.

15.09.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:00

- Suriyeli öğrencilerin mezuniyet sevinci

AZEZ - Suriye'deki iç savaş nedeniyle eğitimleri yarıda kalan öğrencilerin yeniden eğitim hayatına kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen yaz okuluna katılan 60 öğrenciler mezun oldu. Düzenlenen törenle sertifikalarını alan öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Suriye'deki iç savaşta eğitim ve sosyal hayatları olumsuz yönde etkilenen çocuklar için Azez'de İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Temsilciliği ile ŞEMS Halk Eğitim Merkezi tarafından yaz okulu açıldı. 60 öğrencinin katıldığı ve 3 ay süren programın ardından Suriyeli öğrenciler düzenlen tören ile sertifikalarını aldı. Üç ay boyunca savaş psikolojisinden uzak tutulan ve eğlenirken öğrenen Suriyeli çocuklara sertifikaları ile birlikte çeşitli hediyeler de verildi. Kursla ilgili bilgi veren Halk Eğitim Merkezi müdürü Kevser Mahmud Kerim, "Covid-19 sürecinde eğitimsiz kalan günlerin boşluğunu doldurmak amacı ile merkezimizde kız ve erkek olmak üzere altmış öğrencilik yaz programı başlattık. Merkezimiz çocuklar için eğitim, eğlence ve rehabilite olacakları bir merkez haline geldi. Burada özellikle Arapça dili geliştirme eğitimi ile beraber Türkçe ve İngilizce dil eğitimine de önem verilmektedir. Bugün üç aylık yaz eğitiminin sonunda mezun olan öğrencilere mezuniyet töreni düzenledik ve eğitime dair güzel bir iz bıraktık" dedi

Merkezin öğrencilerinde olan Azezli Hüda, 3 ay boyunca hem keyifi anlar geçirdiklerini hem de Türkçe eğitimi aldığını kaydetti. Hüda konuşmasını, "Teşekkür ederim ve güle güle" gibi öğrendiği Türkçe kelimeler ile bitirdi.

Programda dezenfektan, maske ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

- Suriyeli öğrencilerin mezuniyet sevinci

Kaynak: İHA

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