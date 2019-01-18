Suriyeli Öğrencilerin Karne Heyecanı

Siirt'te 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezinde eğitim gören 123 Suriyeli öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Merkez koordinatörü Faruk Süzgün, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu yıl merkezin ilk mezunlarını vereceğini söyledi.

Öğrencilerin Suriyeli öğretmenlerden kendi dil ve müfredatlarında eğitim aldıklarını ifade eden Süzgün, şunları kaydetti:

123 öğrenci verimli geçen eğitim ve öğretim dönemi sonunda Arapça ve Türkçe hazırlanan karnelerini aldılar. Biz de onların heyecanına ortak olduk. Dönem sonunda dört yılını tamamlayan okul ilk mezunlarını verecek." dedi.

Öğrencilerden Nuseybe El Abit, çok mutlu olduğunu belirterek, karnesini ailesine ve çok özlediği Suriye'deki akrabalarına armağan ettiğini söyledi.

Takdir aldığını belirten Zübeyde El Matar da mutluluğunu merkezde öğretmen olan babası Hamut El Matar ile paylaştı.

Karnesi iyi olmayan öğrencilerin ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kaynak: AA