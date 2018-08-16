Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) ortaklaşa düzenlediği "Suriyeli Öğrencilere Yaz Anaokulu Projesi" tamamlandı.

Proje Sorumlusu Adalet Akbaş, 19 Aralık Spor Salonu'nda düzenlenen kapanış törenindeki konuşmasında, misafir çocukları Türkiye'deki eğitime entegre etmek için bu projeyi uyguladıklarını söyledi.

Akbaş, projenin 3 yıldır başarıyla uygulandığını anlatarak katkı verenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy da 5 okuldaki 7 sınıfta 140 öğrencinin 2 ay süreyle eğitim gördüğünü belirterek, savaş mağduru çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Suriyeli çocukların gösteriler sunduğu etkinliğin sonunda Toksoy ve Açıkgöz tarafından çocuklara hediyeler verildi.

Bu arada, proje kapsamında çocukların eğitime adaptasyon süreçlerinin yanı sıra savaş psikolojisinden uzaklaşmaları için de çok sayıda sosyal etkinlik düzenlendiği ve her birine psikolojik destek sağlandığı bildirildi.