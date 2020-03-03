Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik'e destek etkinliği
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Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik'e destek etkinliği

Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Ahtarin beldesindeki ilkokul öğrencileri, Türk bayraklı koreografi yaparak Mehmetçik'e destek verdi.

03.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:58
Suriyeli öğrencilerden Mehmetçik'e destek etkinliği

'nin ilçesine bağlı Ahtarin beldesindeki ilkokul öğrencileri, Türk bayraklı koreografi yaparak Mehmetçik'e destek verdi.


Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Ahtarin'de Türkiye tarafından yaptırılan Aziziye İlkokulu öğrencileri, okul idaresi ve öğretmenleri koordinesinde Türk bayraklı koreografi yaptı.

Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler, okul hoparlöründe seslendirilen Türkçe marşlar eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Türkiye sağ olsun" sloganları attı.

Kaynak: AA

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