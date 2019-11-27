Suriyeli öğrenciler Türkiye'de geleceğe hazırlanıyor

27.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:46

Ülkelerindeki olaylar nedeniyle aileleriyle Türkiye'ya sığınan Suriyeli öğrenciler, eğitimlerini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ülkelerindeki olayların bitmesi için dua eden öğrenciler, ülkelerine dönecekleri günün hayalini kuruyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki İstiklal İlkokulu'ndaki öğrencilerden Nur El Alluş (11), eğitimine sığındığı ülkede devam edebilmenin çok güzel olduğunu söyledi.

Ülkesini çok özlediğini dile getiren Alluş, "Türkiye'de mutluyuz, buradaki insanlar bize iyi davranıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Ancak ülkemizi çok özledim, orada akrabalarımız var. Uzun zamandır onları göremiyoruz ve bir an önce ülkeme dönmek istiyorum." dedi.

Esra Halef (11), Türkiye'de çok mutlu olduğunu, ama ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini kaydetti.

Okul Müdürü Mustafa Demirci de Suriye'den gelen öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı ile ülkelerine dönme hayali artan öğrencilere her zaman destek verdiklerini ifaden eden Demirci, "Ülkemize sığınan mülteci kardeşlerimizin eğitimlerinin aksamaması için sınıflar oluşturduk. Barış Pınarı Harekatı ile ülkelerine dönme umudu artan öğrencilerimiz, inşallah en kısa zamanda vatanlarına kavuşurlar." diye konuştu.

Kaynak: AA