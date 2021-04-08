Suriyeli öğrenciler Kulüp Başakta gönüllerince eğlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriyeli öğrenciler Kulüp Başakta gönüllerince eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Suriyeli öğrenciler Kulüp Başakta gönüllerince eğlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Kulüp Başak, Suriyeli minik misafirlerini ağırlayarak gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Kulüp Başak, Suriyeli minik misafirlerini ağırlayarak gönüllerince eğlenmelerini sağladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, şehirde yaşayan Suriyeli çocukların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, savaşın acı hatıralarını unutturmak, yaralarını sarmak ve arkadaşlarıyla sosyalleşmelerini yardımcı olmak amacıyla Çocuk Aktivite Merkezi Kulüp Başakta etkinlik düzenledi. Yeşilli Gençlik Merkezinde eğitim alan 8-12 yaş aralığındaki 18 çocuk Kulüp Başaka getirilerek korona virüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü. Aktivite alanına alanın öğrenciler ilk önce kuvvet ve sürat istasyonu, güç istasyonu, geleneksel oyun sek sek ve denge tahtasında kondisyonlarını güçlendirdiler.

Çocuklar, jimnastik, Xbox salonu, kaydırak, masa tenisi, dans salonu, çocuk oyun park, zeka oyun alanı, basketbol, badminton ve voleybol oyun alanlarında doyasıya eğlendiler. Çocuklar için kütüphanede kitap okuma etkinliği düzenlenip çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından etkinlik son buldu. - MARDİN

Suriyeli öğrenciler Kulüp Başakta gönüllerince eğlendi
Suriyeli öğrenciler Kulüp Başakta gönüllerince eğlendi
Suriyeli öğrenciler Kulüp Başakta gönüllerince eğlendi
Suriyeli öğrenciler Kulüp Başakta gönüllerince eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Haydar Akar Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Cansu Dere Hazal Kaya Dilan Çıtak
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Suriyeli öğrenciler Kulüp Başakta gönüllerince eğlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 13:06:35. #1.16#
title