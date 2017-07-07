Suriyeli Öğrenciler Kapadokya'yı Gezdi

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından Türkiye'deki Suriyeli öğrencilere yönelik yürütülen "İleri düzey Türkçe eğitim projesi" kapsamında Kapadokya gezisi düzenlendi.



Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde eğitim gören ve üniversite sınavına hazırlanan Suriyeli öğrencilerin, Türk kültürünü yakından tanımalarını amaçlayan proje kapsamında, Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Kilis, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Karabük, ve Osmaniye'de öğrenim gören öğrenciler Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etti.



Göreme Açık Hava Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri ve Uçhisar Kalesini gezen 17-21 yaş aralığındaki öğrenciler bölgenin doğal yapısı ve güzelliklerini yerinde görme imkanı buldu.



Proje sorumlusu, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Ortadoğu Uzmanı Üzeyir Göksun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, konuk öğrencilerin Türkçeyi ileri düzeyde öğrenmeleri ve Türk kültürünü tanımalarını amaçladığını kaydetti.



Bu yılki program çerçevesinde Bursa ve Kapadokya gezileri planlandığını belirten Göksun, öğrencilerin 10 gün boyunca etkinliklere katılacağını söyledi.



Göksun, "Bu proje bir nevi kültürümüzü, dilimizi daha yakından öğrenmeye ve tanımaya hazırlık niteliğinde bir projedir. Programın bu yılki etabı 10 gün sürecek. Programın mahiyeti özellikle üniversite çağına gelen Suriyeli öğrencileri üniversiteye hazırlık öncesinde dil eğitimlerini tamamlamış hale getirmek." dedi.