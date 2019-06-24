Suriyeli öğrenci LGS'den tam puan aldı

Kilis Mehmet Uluğ Can Ortaokulu'nda eğitim gören Suriyeli Muhammet Halil, 1 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı.

Mimar baba ve öğretmen annenin çocuğu olan Halil, başarısının sevincini 6. sınıftan bu yana kendisini yalnız bırakmayan öğretmeni Mehmet Avcu ve ailesiyle birlikte yaşadı.

Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye geldiklerini ve Gaziantep'e yerleştiklerini bir süre sonra Kilis'in eğitiminin iyi olduğunu öğrenince Kilis'e geldiklerini söyledi.

Kilis'te PİKTES Projesi kapsamında oluşturulan geçici eğitim merkezinde 4. sınıf öğrencisi olarak okula başladığını anlatan Halil, şunları kaydetti:

"6. sınıfta Mehmet Avcu hocamla tanıştım sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Gerektiğinde eve gelip beni çalıştırdı. Sağ olsun çok emeği var üzerimde. 7. sınıfa geçtiğimde 'şu kadar puan alırsan şuraya gidersin' gibi sınavla ilgili bilgiler almaya başladım. Sonra 8. sınıfa geçtim ve orada bayağı değiştim. Benim için çok önemli bir yıldı, çünkü çok fark yapmıştım. Sınavlara çalışmaya ilk başladığımda bayağı zayıftım hatta 300 puan alacak kadar kötüydüm. Sonra yavaş yavaş kolay yayınlardan, zor yayınlara geçmeye başladım. Okulda girdiğim ilk denemede birinci oldum bu da beni çok motive etti."

Daha sonra hocalarının da desteğiyle puanlarının artmaya başladığını anlatan Halil, denemelerde 480 puana kadar ulaştığını ifade etti.

Asıl mesleği mimarlık olan ancak Türkiye'de bir mobilya atölyesinde işçi olarak çalışan baba Abdulkadir Halil de Muhammet'in sınav için çok çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını söyledi.

Ailesi olarak Muhammet için duadan başka bir destek sağlayamadıklarını anlatan baba Halil, Suriyelilere vermiş olduğu destekten dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkına teşekkür etti.

Öğretmen Halil Avcu da Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu kapsamında hayata geçirilen PİKTES projesi kapsamında 6. sınıf öğrencisiyken tanıdığı Halil'in başarısının kendisini gururlandırdığını söyledi.

Yapılan derecelendirme testleri sonrası Halil'in diğer öğrencilere göre farklı olduğunu gördüğünü dile getiren Avcu, "Allah'a binlerce kez şükrediyorum ki böyle kaliteli bir öğrenciyle karşılaştım. Bu Halil'in emeği, biz sadece rehber olmaya çalıştık. 7. sınıfı başarılı bir şekilde tamamladı. Mehmet Uluğ Can Ortaokuluna kaydını yaptırması için yönlendirdik orada da başarısına başarı katarak ilerledi." diye konuştu.

Okul Müdürü Cumali Çelik de okulda görevli öğretmenlerin verimli çalışmasıyla böyle bir sonuç aldıklarını belirtti.

Öğretmenlerin yarı yıl tatilinde bile öğrencileri sınava hazırlamak adına özel dersler verdiğini aktaran Çelik, "İyi bir ekip ve çalışmanın vermiş olduğu sonuç, hepimiz mutluyuz ve sevinçliyiz. Sporda göstermiş olduğumuz başarıyı akademik olarak da taçlandırmış olduk." şeklinde konuştu.

Öte yandan Çelik, Halil'i başarısından dolayı bisikletle ödüllendirdi.

Kaynak: AA