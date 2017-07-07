Suriyeli Mültecilerle İlgili Makale Uluslararası Alanda Ödül Kazandı

İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk öncülüğünde Suriyeli mültecilerle ilgili hazırlanan makale Türkiye'ye uluslararası alanda ödül kazandırdı.



İstanbul Şehir Üniversitesi açıklamasında her yıl Amerikalı psikolog Francine Shapiro adına verilen ödül ilk kez Türk akademisyenlerine verildi.



Türkiye'nin ilk defa kazandığı bu ödül, Amerikalı psikolog Francine Shapiro tarafından 1987 yılında keşfedilen bir psikoterapi tekniği olan Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisinin Kilis'teki Suriyeli mülteciler üzerinde uygulanarak, sonuçlarının yazıldığı makaleye verildi.



Yarışmaya katılan 40 makale arasından ödüle layık görülen çalışmayı Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk, Doç. Dr. İbrahim Şenay, Mustafa Çetinkaya, Emre Konuk, Birgül Gülen, Doç. Dr. Marit Sijbrandij ve Prof. Pim Cuijpers hazırladı.



Acartürk ve 6 akademisyen Kilis'te Suriyeli mülteciler için kurulan çadır kentte Francine Shapiro'nun geliştirdiği göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisini mülteciler üzerinde uygulayarak, sonuçlarını makale olarak yazdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk, yaptıkları çalışma sonucunda ağır savaş travmasına maruz kalan mültecilerde, ortalama 4,5 seans gibi oldukça kısa bir sürede EMDR tedavisinin travma sonrası stres bozukluğu belirtilerini ortadan kaldırmada etkili olduğunun ortaya çıktığını belirtti.



Acartürk, mültecilerle yapılan tedavi çalışmalarının genellikle batı'ya yerleşmiş, bir düzen kurmuş mültecilerle gerçekleştiğini ancak bu çalışmanın kamplarda yaşayanlarla yapılan ilk randomize kontrollü çalışmalardan biri olması nedeniyle çok önemli olduğunu kaydetti.



Çalışmaya katılan 70 mültecinin rastgele (seçkisiz olarak) yöntemle tedavi (EMDR) ve kontrol grubuna alındığını anlatan Acartürk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tedavi grubuna tercüman desteği ile EMDR tedavisi verildi. Bu tedaviyi vermek üzere Kilis bölgesinden seçilen psikologlar İstanbul'da Emre Konuk önderliğinde EMDR terapisti olarak yetiştirildi ve tüm çalışma boyunca kendisinden destek aldılar. Savaş gibi insan eliyle oluşan travmalardan sonra karşımıza çıkabilen travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon, hem mültecilerde hem de birlikte yaşadıkları toplumla ilişkilerinde sorunlara yol açabilen önemli psikiyatrik hastalıklardır. Bunların tedavi edilmesi mültecilerin kendileri kadar yaşadıkları toplumun ruh sağlığı için de önemlidir."