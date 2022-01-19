Suriyeli mültecilerin hayatta kalma mücadelesi
Azez ilçesinde bulunan bazı Mülteci Kamplarından detaylar Suriyeli mültecilerin soğuk hava şartlarına karşı mücadele vermesi Suriyeli mülteciler ile röportaj AZEZ - Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in Azez ilçesinde bulunan bazı Mülteci Kamplarında kar yağışı etkili oldu.
Azez ilçesinde bulunan bazı Mülteci Kamplarından detaylar
Suriyeli mültecilerin soğuk hava şartlarına karşı mücadele vermesi
Suriyeli mülteciler ile röportaj AZEZ - Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in Azez ilçesinde bulunan bazı Mülteci Kamplarında kar yağışı etkili oldu. Suriyeli mülteciler, ellerindeki kısıtlı imkanlarla hava şartlarına karşı mücadele veriyor.