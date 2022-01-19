Suriyeli mültecilerin hayatta kalma mücadelesi

Azez ilçesinde bulunan bazı Mülteci Kamplarından detaylar Suriyeli mültecilerin soğuk hava şartlarına karşı mücadele vermesi Suriyeli mülteciler ile röportaj AZEZ - Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in Azez ilçesinde bulunan bazı Mülteci Kamplarında kar yağışı etkili oldu.