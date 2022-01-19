Suriyeli mültecilerin hayatta kalma mücadelesi - Haberler
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Suriyeli mültecilerin hayatta kalma mücadelesi

AA - Haberler | Güncel

Azez ilçesinde bulunan bazı Mülteci Kamplarından detaylar Suriyeli mültecilerin soğuk hava şartlarına karşı mücadele vermesi Suriyeli mülteciler ile röportaj AZEZ - Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in Azez ilçesinde bulunan bazı Mülteci Kamplarında kar yağışı etkili oldu.

Azez ilçesinde bulunan bazı Mülteci Kamplarından detaylar

Suriyeli mültecilerin soğuk hava şartlarına karşı mücadele vermesi

Suriyeli mülteciler ile röportaj AZEZ - Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in Azez ilçesinde bulunan bazı Mülteci Kamplarında kar yağışı etkili oldu. Suriyeli mülteciler, ellerindeki kısıtlı imkanlarla hava şartlarına karşı mücadele veriyor.

Suriyeli mültecilerin hayatta kalma mücadelesi

Suriyeli mültecilerin hayatta kalma mücadelesi

Suriyeli mültecilerin hayatta kalma mücadelesi

AA - Son Dakika Haberleri

Suriyeli, Röportaj, Mülteci, Suriye, Güncel, Haber

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