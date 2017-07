Suriyeli Mültecilerin "Geri Kazanım" Projesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kilis Öncüpınar ve Elbeyli Geçici Konaklama Merkezlerinde barınan Suriyeli mültecilere yönelik yapılan "Çevre ve Atıkların Ayrı Biriktirilerek Geri Kazanımının Sağlanması" projesi tamamlandı.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbirliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş katkısıyla Kilis Öncüpınar ve Elbeyli Geçici Konaklama Merkezlerinde barınan Suriyeli mültecilere yönelik olarak "Çevre ve Atıkların Ayrı Biriktirilerek Geri Kazanımının Sağlanması" projesi bir otelin toplantı salonunda gerçekleşti.



Toplantıda proje ve mültecilere yönelik bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu dünyanın herkese yetecek kadar büyük olduğunu ifade ederek, "Bu mülteci kardeşlerimizle birlikte yaşam kültüründe, birlikte ne yapılıp yapılmaması konusunda bir araya gelerek bir dünya entegrasyonu olduğunu düşünüyorum. Bir yıl içinde yapılan bu projede farkındalığın arttırılmasını görüyorum. Anne ve çocuklar burada çok önemli. Bizde bir atasözü var, 'yuvayı dişi kuş yapar' ve 'ağaç yaş iken eğili' sözleri burada anneyi ve çocuğu anlatıyor. Bu açıdan hepbirlikte hareket edip bu zorlu dönemi atlatmamız lazım. Akılla, sabırla ve imanla bu süreci birlikte geçirmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.



6 yıldan buyana adının konulmadığı bir savaşın yaşandığını ifade eden Şahin, kaosun ve gözyaşının İslam coğrafyasını yaktığını söyledi. Buradan çıkmak için sabır ve hoşgörü gerektiğini belirten Şahin, "Bu işi tercih meselesi değil. Bunun bir insani meselesi olduğunu biliyoruz. İnsanların kendi çocuklarını ailelerini kurtarmak için mülteci durumuna düştüğünü gördük. Birçok ülkelerin kapılarını kapattığı dönemde biz ülke olarak kapılarımızı açtık. Zor bir süreçten geçtik ve geçiyoruz. 3 milyon mülteci ile 6 yıldır birlikte yaşadığımızı söylediğimiz zaman bütün dünya ülkelerini şaşırttığımıza şahit oluyoruz. Bunun için geldiğimiz noktayı çok önemli buluyoruz" diye konuştu.



Proje kapsamında Kilis Öncüpınar ve Elbeyli Geçici Konaklama Merkezlerindeki tüm personele ve mültecilerden hane başına en az bir kişiye ulaşılabilecek şekilde eğitim uygulaması yapıldı.



"5 Bin 500 mülteciye eğitimler verildi"



8 ay süren bu projede ilk olarak kampta çalışan personele geri dönüşüm konusunda kapsamlı eğitimler verildi. Personel eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Öncüpınar ve Elbeyli yerleşkelerinde ikamet eden 5 bin 500 Suriyeli misafirlere yönelik eğitimler verildi. Bu eğitimlerde hedef kitlesi olarak her konteynerden bir kişi olmak üzere atıkların geri kazanılmasının çevre ve insan sağlığı ile ekonomik hayata katkıları geniş bir şekilde anlatıldı.



Proje esnasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş. ile koordineli bir şekilde hareket edilerek işbirliği yapıldı. Proje sonucunda Öncüpınar kampında toplam yüzde 70, Elbeyli kampında yüzde 90'ın üzerinde katılımcıya ulaşıldı. Ayrıca her kamp alanında bulunan bilgisayar laboratuvarlarında yaklaşık 1000 çocuğa geri dönüşüm süreci eğlenceli bir şekilde anlatmak için geri dönüşüm içerikli web tabanlı oyunlar oynatıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen bu eğitimlerde çocuklarda atıkların ayrıştırılması konusundaki farkındalık oluşturuldu. Proje 4 öğretmen ve bir koordinatör eşliğinde gerçekleştirildi.



Ayrıca geri dönüşüm malzemeleriyle, kamp sosyal tesislerinde çalışan kadınlar arasında tasarım yarışmaları düzenlenerek konunun pratik hayattaki yansımalarına dikkat çekildi. Aynı etkinlik okul çocukları arasında da gerçekleştirilerek bilgisayar laboratuvarlarında verilen eğitimlerin pekiştirilmesi sağlandı.



Bunlara ek olarak her iki kampta okul çağındaki çocuklar arasında çevre ve doğa konulu resim yarışmaları düzenlendi. Yarışmada yapılan bu resimler proje kapanış toplantısında sergilendi. Resim sergisini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyette gezdi.



Toplantı sonrasında Şahin'e katkılarından dolayı plaket verildi. - GAZİANTEP