Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi protesto edildi

Başkent Kopenhag'da parlamento binasının da içinde bulunduğu Christiansborg Sarayı Meydanı'nda toplanan göstericiler, Danimarka hükümetinin, Şam'dan gelen Suriyeli mültecileri geri gönderme kararını protesto etti.

Başkent Kopenhag'da parlamento binasının da içinde bulunduğu Christiansborg Sarayı Meydanı'nda toplanan göstericiler, Danimarka hükümetinin, Şam'dan gelen Suriyeli mültecileri geri gönderme kararını protesto etti.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şam'dan Danimarka'ya gelen Suriyeli mültecilerin oturma izinlerini iptal etmeye başlayan Danimarka, Suriyeli mültecileri ülkelerine geri gönderme kararı alan ilk ve tek Avrupa ülkesi oldu. 1 saat süren gösteri, Mellemfolkelig Samvirke (Action Aid), Danimarka Mülteci Konseyi Gençlik Kolları, Venligboerne ve Suriyeli aktivist Haifaa Awad tarafından düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak