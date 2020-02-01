Suriyeli mültecilerden Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

01.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:49

Suriye'de savaş nedeniyle Almanya'ya göç eden Halepli Radwan Jawad, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek olmak için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan 'Yaraları Sarma Zamanı' kampanyasına bağışta bulundu.



Suriye'de yaşanan savaşın ardından Almanya'nın Balve kentine göç eden Suriyeli Radwan Jawad 24 Ocak Cuma günü Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde vefat edenler için taziyelerini iletmek ve depremzedelere destek olmak için DİTİB Balve Mimar Sinan Camisi'ni ziyaret etti.



Suriye'de savaşın gölgesinde Türkiye'nin desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini ve bugün de bir vefa borcu olarak Türkiye'ye destek olmak istediklerini belirten Jawad, "Depremin ardından Türkiye'deki kardeşlerimiz için dualar ettik, onların yaşadığı acıyı ve sıkıntıları derinden hissettik. Orada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kalanlara da selametlere çıkması için dua ediyoruz. Türkiye'nin bizlere zor zamanlarımızda yapmış olduğu yardımlara Suriye'deki savaşın ilk gününden bu yana şahitlik ettik, hala Azez'de bulunan akrabalarımızla konuşurken yapılan yardımlara şahitlik etmeye devam ediyoruz. Şimdi de Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin acısını birlikte yaşıyor, oraya elimizden geldiğince bir vefa borcu olarak destek olmak istiyoruz, deprem oldu, bir sürü insan evsiz kaldı, bugüne kadar hep sizler bizlere sahip çıktınız, şimdi yardım yapma sırası bizde, bizler kardeşiz ve bu her zaman böyle devam edecektir" açıklamasında bulundu.



Halepli Radwan Jawad akrabaları ve arkadaşlarıyla aralarında topladıkları parayı Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırmak üzere DİTİB Balve Dernek Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Özkan Güler'e teslim etti. - ANKARA

Kaynak: İHA