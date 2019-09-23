Suriyeli mülteciler Ukraynalı voleybol takımı kıyafetleriyle İsviçre'ye kaçarken yakalandı

Suriyeli mülteciler Ukraynalı voleybol takımı kıyafetleriyle İsviçre'ye kaçarken yakalandı

Yunanistan'da mülteci statüsü almış 10 Suriyeli göçmen kendilerine Ukraynalı bir voleybol takımı süsü vererek İsviçre'ye kaçmaya çalışırken havalimanında gözaltına alındı.

23.09.2019 18:30
Suriyeli mülteciler Ukraynalı voleybol takımı kıyafetleriyle İsviçre'ye kaçarken yakalandı

Yunanistan'da mülteci statüsü almış 10 Suriyeli göçmen kendilerine Ukraynalı bir voleybol takımı süsü vererek İsviçre'ye kaçmaya çalışırken havalimanında gözaltına alındı.


Yunan polisi Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda durdurulan ve aynı tip spor kıyafet giyen kişilerin çalıntı ya da kayıp seyahat evrakları kullandığını tespit etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et