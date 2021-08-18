Suriyeli Mülteciler Irkçı Saldırılardan Tedirgin
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Suriyeli Mülteciler Irkçı Saldırılardan Tedirgin

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

VOA Türkçe'ye konuşan Suriyeli mülteciler, Ankara'da yaşananların insanlar arasına fitne sokmaktan başka bir işe yaramadığını, sosyal medya üzerinden oluşacak bir örgütlenme ile aynı olayların Gaziantep'te de yaşanmasının muhtemel olduğunu, dolayısıyla tedirgin olduklarını ifade etti.

VOA Türkçe'ye konuşan Suriyeli mülteciler, Ankara'da yaşananların insanlar arasına fitne sokmaktan başka bir işe yaramadığını, sosyal medya üzerinden oluşacak bir örgütlenme ile aynı olayların Gaziantep'te de yaşanmasının muhtemel olduğunu, dolayısıyla tedirgin olduklarını ifade etti

Suriyeli Mülteciler Irkçı Saldırılardan Tedirgin

Kaynak: DailyMotion.com

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