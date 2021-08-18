Suriyeli Mülteciler Irkçı Saldırılardan Tedirgin

VOA Türkçe'ye konuşan Suriyeli mülteciler, Ankara'da yaşananların insanlar arasına fitne sokmaktan başka bir işe yaramadığını, sosyal medya üzerinden oluşacak bir örgütlenme ile aynı olayların Gaziantep'te de yaşanmasının muhtemel olduğunu, dolayısıyla tedirgin olduklarını ifade etti.