Suriyeli Muhammet, serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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Suriyeli Muhammet, serinlemek için girdiği gölette boğuldu

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu Muhammet Nur Mustafa (17), hayatırı kaybetti, yanındaki 3 arakadaşı kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Suriyeli Muhammet, serinlemek için girdiği gölette boğuldu
28.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:45

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu Muhammet Nur Mustafa (17), hayatırı kaybetti, yanındaki 3 arakadaşı kendi imkanlarıyla kurtuldu. 

Olay, saat 16.30 sıralarında Gökçehüyük Göleti'nde meydana geldi. Bir grup arkadaşıyla gölete gelen Muhammet Nur Mustafa, serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte suya girdi. Suda bir süre yüzdükten sonra 3 arkadaşı, boğulma tehlikesi geçirince çıkmaya çalıştı. O sırada Muhammet Nur Mustafa da, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşı elini tutup kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca sudan çıktı. Suya batan genç, gözlerden kayboldu. Arkadaşları jandarma ve itfaiye ekilerine haber verdi. Konya kent merkezinden gelen itfaiyeye bağlı dalgıç ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışması sonucu gencin ansız bedeni sudan çıkartıldı. Haberi alıp olay yerine gelen aile üyeleri fenalaştı. Aileye sağlık görevlileri müdahale etti. 

Muhammet Nur Mustafa'nın cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşananları anlatan gencin arkadaşı Muhammed El Halife, "Buradan geçtik elbiseleri çıkardık.  Ben kenarda duruyordum. Biz girme diye uyardık. Diğer arkadaşlar yüzme biliyordu ama o az biliyordu. Suya girdikten sonra ortaya kadar gittiler. O 'boğuluyorum' diye yardım istedi. Arkadaşlarım elini tutup kurtarmaya çalıştı ancak bir şey yapamayınca sudan çıktı. O da gözden kayboldu" dedi. 

 

 


Kaynak: DHA

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