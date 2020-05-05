Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı olacak
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Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı olacak

Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı olacak
05.05.2020 21:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:13

KORONAVİRÜS testi pozitif çıkan ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan Suriyeli üniversite öğrencisi Muhammed Elismail (27), 'immün plazma' bağışçısı olacağını söyledi.

KORONAVİRÜS testi pozitif çıkan ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan Suriyeli üniversite öğrencisi Muhammed Elismail (27), 'immün plazma' bağışçısı olacağını söyledi.

Karabük Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencisi Suriye uyruklu Muhammed Elismail, koronavirüs hastalığına yakalandığından şüphelendi. Yapılan covid-19 testi pozitif çıkan Muhammed Elismail, tedavinin ardından kendini izole ederek bu süreci atlattı. Muhammed Elismail'in 14 günlük karantina süresinin ardından 48 saat arayla yaptırdığı iki test negatif çıktı. Sağlığına kavuşan Muhammed Elismail koronavirüs hastalarına şifa verebilmek için 'immün plazma' bağışçısı olacağını açıkladı.Muhammed Elismail, 7 sene önce Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiğini belirterek, "11 Nisan'da tahlil yaptırdım pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alındım. 16 Nisan'da tekrar tahlil yapıldı sonuç negatifti. Ardından karantinaya davam ettim 30 Nisan'a kadar. Şu an Karabük Üniversitesi'nde öğrenciyim. Burada çevre mühendisliği bölümünde okuyorum. İnşallah 7 Mayıs'ta İzmit'e gideceğim. Plazma bağışı için başvuruda bulunup tekrar tahlil yaptıracağım. Kan vereceğim plazma bağışı için, başka bir hastaya faydalı olmak için. Allah herkese acil şifalar versin. Tedavi olup iyileşen insanlar bağış yapsın" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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