Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı olacak

Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı olacak Covid-19 testi pozitif çıkan ve iyileşen Suriyeli Muhammed, hastalara umut olacak Karabük'te, bir süre önce korona virüse (Covid-19) yakalanan ve iyileşen Suriyeli Muhammed Elismail (27), immun plazma bağışçısı olarak başka hastalara umut olacak.

Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı olacak

Covid-19 testi pozitif çıkan ve iyileşen Suriyeli Muhammed, hastalara umut olacak

KARABÜK - Karabük'te, bir süre önce korona virüse (Covid-19) yakalanan ve iyileşen Suriyeli Muhammed Elismail (27), immun plazma bağışçısı olarak başka hastalara umut olacak.

Yaklaşık 7 yıl önce Suriye'deki iç savaştan dolayı anne ve kardeşiyle birlikte Türkiye'ye gelen Elismail'in babası ise İdlib'te kaldı. Karabük Üniversitesi Çevre Mühendisliğini kazanan ve eğitimine devam eden Elismail, dünyayı etkisi altına alan korona virüse yakalandı. 11 Nisan'da Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Elismail, 16 Nisan'a kadar hastanede tedavi altına alındı. Daha sonra 14 gün karantina altına alınan Elismail'in 30 Nisan'da yapılan Covid-19 testi negatif çıktı.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Elismail, durumunun şuan iyi olduğunu söyledi.

Plazma bağışçısı olacağını ifade eden Elismail, "Plazma bağışı için Kocaeli'ne gideceğim. Orada tahlil yaptıracağım, sonra plazma bağışında bulunacağım. Bağış için kendim başvuru yaptım. İnşallah başka hasta olanlara vereceğim, Allah herkesin yardımcısı olsun, Allah şifa versin" dedi.

Annesi ve kardeşinin Gaziantep'te yaşadığını aktaran Elismail, şunları kaydetti:

"Onlarla telefonla görüşüyorum. Annem şeker hastası korktum yanına gitmedim. Babam Suriye'de kaldı buraya gelmedi. Telefonla görüşüyoruz. 3 senedir babamı görmedim.

Kaynak: İHA