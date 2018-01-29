Suriyeli Muhammed'in Resim Sevgisine Savaş Engel Olamadı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesi ile birlikte Mardin'e sığınan Muhammed Hasan, evine ekmek götürmek için tartı aletiyle sokak sokak geziyor. Muhammed ayrıca resim çizerek Mardinlilerden takdir topluyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan çocuklar burada da yaşam mücadelesi veriyor. Üç sene önce ailesi ile Deyrizor'dan Mardin'e kaçan 8 yaşındaki Muhammed Hasan, sokaklarda tartı aleti ile insanların kilosunu ölçerek evine ekmek götürüyor. Tartı aletiyle parasını kazanan Muhammed, hobisi olan resim çizimini de ihmal etmiyor. Okul çıkışı tartı aletiyle sokak sokak gezen ve resim çizen Deyrizorlu mülteci çocuğu gören vatandaşlar hayretlerini gizleyemiyor. Polis arabasının üzerine Türk bayrağı çizen Muhammed, resim çizmeyi çok sevdiğini söylüyor.

Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR), Suriye'de işkence, çatışma ve saldırılar nedeniyle yaşamını yitiren sivillere ilişkin raporunda, 2017 yılında 2 bin 298 çocuğun öldüğü kaydedildi. - MARDİN