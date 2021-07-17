Suriyeli muhalifleri "hainlikle" suçlayan Esed ülke topraklarının tümüne hakim olacaklarını savundu
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Suriyeli muhalifleri "hainlikle" suçlayan Esed ülke topraklarının tümüne hakim olacaklarını savundu

Suriyeli muhalifleri 'hainlikle' suçlayan Esed ülke topraklarının tümüne hakim olacaklarını savundu
Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, mayısta kazandığı açıklanan göstermelik devlet başkanlığı seçiminin yemin töreninde, muhalifleri "hainlikle" suçlayarak ülke topraklarının tümünde hakimiyet sağlayacaklarını ileri sürdü.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, mayısta kazandığı açıklanan göstermelik devlet başkanlığı seçiminin yemin töreninde, muhalifleri "hainlikle" suçlayarak ülke topraklarının tümünde hakimiyet sağlayacaklarını ileri sürdü.

Halkın en az yarıdan fazlasının sandığa gitme imkanının bulunmadığı ülkede, mayıs sonunda sözde seçimlerden yüzde 95 oy aldığı iddia edilen Esed, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib iline saldırılarını sürdürdüğü sırada yemin etti.

Uluslararası kamuoyunun eleştirdiği sözde devlet başkanlığı seçimini kazandığı açıklanan Esed, Şam'daki başkanlık saraylarından birinde rejimin milletvekilleri ve kendisini destekleyenlerin önünde yemin ettikten sonra konuşma yaptı.

Suriye'de rejim ordusunun yüz binlerce sivili katlettiği uluslararası raporlara yansırken Esed, 10. yılını geride bırakan iç savaşta "halkın desteğiyle zafere ulaştıklarını" savundu.

Esed, Suriye'de siyasi çözümü savunan ve rejimin tek taraflı hazırladığı 2012 anayasasına karşı çıkan Suriyeli muhalifleri ise "hainlikle" suçladı.

İç savaşta rejimin şiddete başvuran taraf olmadığını iddia eden Esed, destekçilerine ekonomik çöküşe sürüklediği ülkede yeni dönemde "yolsuzlukla mücadele" sözünü verdi.

Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 60'ına hakim olan rejimin lideri Esed, konuşmasında ülkenin diğer bölgelerini de ele geçireceklerini ileri sürerek, "Ordumuza inancımız ve onunla bütünlüğümüz güvenliği sağladı. Ordumuz şimdi olmasa bile diğer bölgeleri de temizleyecektir." ifadesini kullandı.

Esed konuşmasında, iç savaşta alıkoyduğu ve akıbetleri hakkında haber alınamayan yüz binlerce Suriyelinin durumuna değinmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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