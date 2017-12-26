Suriyeli Muhalifler Esad Rejimine Ait Savaş Uçağını Düşürdü

Suriye'de muhalifler, Hama ilinin doğu kırsalında Beşşar Esad rejimine ait bir savaş uçağını düşürdü.

ÖZGÜR İDLİB ORDUSU TARAFINDAN VURULDU

İdlib'deki AA muhabirlerinin edindiği bilgiye göre, Hama ilinin doğu kırsalı ve İdlib'in güneyine saldırı düzenlemeye çalışan Esad rejimine ait bir savaş uçağı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Özgür İdlib Ordusu tarafından vuruldu.

UÇAKSAVAR TARAFINDAN VURULDU

Özgür İdlib Ordusu'nun sözcüsü Mustafa el Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esad rejimine ait L39 tipi savaş uçağının, Hama'nın doğu kırsalındaki Ebu Dali ve Um Karyeteyn köyleri yakınlarında uçaksavar birlikleri tarafından vurulduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YER ALDI

Hüseyin, bölgede savaş uçaklarının günlerdir saldırı düzenlediğini ifade etti. Düşürülen uçağın pilotuna ait görüntüler sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde hareketsiz olduğu fark edilen pilotun sağ olup olmadığı henüz bilinmiyor.