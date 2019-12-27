Suriyeli muhalif liderden uluslararası topluma İdlib çağrısı
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Suriyeli muhalif liderden uluslararası topluma İdlib çağrısı

Suriyeli muhalif lider Nasr Hariri uluslararası topluma ülkenin muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan İdlib'te tehdit altında olan milyonlarca sivile yardımcı olma çağrısında bulundu

27.12.2019 20:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:57
Suriyeli muhalif liderden uluslararası topluma İdlib çağrısı

Suriyeli muhalif lider Nasr Hariri uluslararası topluma ülkenin muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan 'te tehdit altında olan milyonlarca sivile yardımcı olma çağrısında bulundu.


İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelen Hariri, Suriye ordusunun saldırılarını artırdığını belirterek İdlib'i bir afet bölgesi olarak tanımladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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