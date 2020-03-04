Suriyeli minikler ilk kez sinemayla tanıştı

04.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:58

Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'da ilkokula giden minik öğrenciler, ilk kez sinema heyecanı yaşadı.



Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Suriye'nin Telabyad kentinde organize edilen sinevizyon gösterimi, minik öğrencileri heyecanlandırdı. Bir sınıf içerisine kurulan perdeye projeksiyon ile yansıtılan film, çocuklar tarafından büyük beğeniyle izlendi. Sinemayla ilk kez tanışan minik öğrenciler, etkinlik dolayısıyla yetkililere teşekkür etti. Türkiye tarafından Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının sağlandığı Telabyad'da sosyal içerikli kültürel faaliyetlerin devam edeceği aktarıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA