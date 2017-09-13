Suriyeli Mevsimlik İşçiler Arasında Kavga Çıktı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Eskişehir'de mevsimlik işçi olarak çalışan iki Suriyeli grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.



Edinilen bilgilere göre olay, Seyitgazi ilçesi Büyükdere köyü yakınlarında gerçekleşti. Bir mısır tarlasında mevsimlik işçi olarak çalışan iki Suriyeli grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmed El Muhtar Mohammed (22) göğsünden, İsmail Muhammed ise sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (ESOGÜ) kaldırılırken, ağır yaralanan Ahmed El Muhtar Mohammed hayatını kaybetti. Yaralanan diğer Suriyeli İsmail Muhammed'in ise tedavisi devam ediyor.



Olayla alakalı çalışmalar devam ediyor. - ESKİŞEHİR